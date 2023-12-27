Суд оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Причину составления протокола не уточнили

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тыс. рублей издательство "Эксмо" по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ООО "Издательство "Эксмо" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей", - сказали в суде.

Причину составления протокола в отношении издательства в суде не уточнили.