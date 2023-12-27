В трех регионах УрФО выпала месячная норма осадков

Высота снежного покрова увеличилась на 12-25 см

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала в большинстве районов Свердловской, Курганской и Челябинской областей за последние 36 часов, высота снежного покрова увеличилась на 12-25 см, сообщили в Уральском гидрометцентре, который собирает данные по Свердловской, Курганской и Челябинской областям.

"В большинстве районов региона (Свердловской, Курганской и Челябинской областей - прим. ТАСС) за последние 36 часов (ночь-день 26 декабря и ночь 27 декабря выпало 60-100% месячной нормы осадков. Значительно меньше осадков было на крайнем востоке и крайнем юго-западе Свердловской области. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125%, в Челябинске 130% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 12-25 см, с учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега", - говорится в сообщении.

Как пояснили в гидрометцентре, циклоны заполонили Европейскую часть России и Урал. Один из них поднялся с юга, прошел вчера через Челябинскую и поднялся на север Свердловской области.

"В последние дни уходящего года интенсивность осадков будет преимущественно небольшая, сильный снег не исключается 29 декабря на востоке Свердловской и в Курганской области. Температура будет неравномерно понижаться", - говорится в сообщении.