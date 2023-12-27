В 2024 году Кузбасс отремонтирует в Горловке 8 зданий и 9 объектов водоснабжения

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что создание комфортных условий для жителей города является первоочередной задачей

ТАСС, 27 декабря. Специалисты из Кемеровской области в 2024 году проведут в подшефной Горловке (Донецкая Народная Республика) капитальный ремонт восьми зданий и девяти объектов водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

"Мы будем делать все необходимое для нашего города-побратима Горловки. Мы определили объекты до 2026 года, которые будем ремонтировать, восстанавливать, отстраивать заново. В наступающем году запланирован капитальный ремонт восьми зданий с восстановлением конструктива и еще девяти объектов водоснабжения", - сказал Цивилев.

Создание комфортных условий для жителей Горловки является первоочередной задачей, добавил он. "После того, как общими усилиями мы победим неонацизм, будем капитально восстанавливать город. Жители Горловки должны быть уверены - Кузбасс с вами навсегда, будем помогать и будем дружить", - сказал глава региона.

Сообщается, что Цивилев совершил поездку в Горловку, где посетил восстанавливаемые объекты - школу и протезный цех, провел встречи с командированными из Кузбасса коммунальщиками и врачами. По итогам разговора с врачами, пожаловавшимися на нехватку хирургов и травматологов, глава региона распорядился отправить из Кузбасса в Горловку дополнительно по два профильных специалиста. Цивилев также встретился с мэром Горловки Иваном Приходько и провел онлайн-совещание с правительством Кемеровской области по восстановлению города.

За прошедший месяц бригады из Кузбасса помогли устранить в Горловке 61 порыв водопровода, говорится в сообщении. Продолжается также восстановление отопления: из-за обстрелов в начале отопительного сезона тепло не подавалось на 14,5 тыс. объектов Горловки, произошло 679 остановок котельных, сообщает пресс-служба.