На Кипре представили первые пять книг многотомника "Великая Победа" на греческом языке

В предисловии к изданию посол России на Кипре Мурат Зязиков обратил внимание на то, что проект перевода стал ответом на запрос представителей кипрских элит

НИКОСИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Переведенные на греческий язык первые пять книг издания "Великая Победа" (под редакцией Сергея Нарышкина и Анатолия Торкунова) представлены на Кипре. Как рассказал корреспонденту ТАСС глава кипрского отделения Международного движения русофилов Микис Филаниотис, это обновленное издание, подготовленное при поддержке посольства РФ на Кипре и Российского центра науки и культуры, будет передано в частные образовательные заведения и библиотеки острова.

"К сожалению, в европейских школах и вузах история Второй мировой войны подается сегодня весьма однобоко. Замалчивается и принижается роль советского народа, вынесшего на своих плечах все тяготы войны, - сказал Филаниотис. - Мы надеемся, что это издание, подготовленное большим коллективом специалистов, поможет молодому поколению киприотов лучше понять, какой ценой досталась Великая Победа в самой страшной из войн". Собеседник напомнил, что во Второй мировой войне против фашизма сражались порядка 30 тыс. добровольцев-киприотов и около 700 из них погибли. В основном они участвовали в боях в Греции, Италии, в северной части Африки и на Ближнем Востоке.

В предисловии к греческому изданию книги посол России на Кипре Мурат Зязиков обратил внимание на то, что проект перевода многотомника "Великая Победа" стал ответом на запрос представителей кипрских элит, высказывающих обеспокоенность отсутствием объективной информации о роли Советского Союза в разгроме фашизма в информационном поле и образовательных программах Республики Кипр. "Приятно, что вокруг проекта по переводу многотомника формируется целое движение энтузиастов - и русскоговорящих киприотов, и соотечественников, которые берутся за работу на добровольных началах, руководствуясь собственными человеческими принципами и убеждениями", - отметил глава российской дипмиссии.