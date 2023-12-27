Шольц выразил соболезнования в связи со смертью Шойбле

По словам канцлера ФРГ, страна потеряла выдающегося христианского демократа

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью ветерана германской политики Вольфганга Шойбле, занимавшего пост председателя Бундестага (парламента ФРГ) в 2017-2021 годах и сыгравшего важную роль в объединении Германии, и заявил, что с его смертью страна теряет выдающегося христианского демократа.

"Со смертью Вольфганга Шойбле завершается впечатляющая и очень долгая политическая карьера. Более полувека Вольфганг Шойбле был депутатом Бундестага Германии - дольше, чем кто-либо другой", - приводит слова Шольца пресс-служба кабмина ФРГ. "Германия теряет выдающегося христианского демократа, который любил спорить, но при этом никогда не упускал из виду, что такое политика: делать жизнь граждан лучше", - подчеркнул Шольц.

При этом он напомнил, что Шойбле занимал несколько министерских должностей, заключил соглашение об объединении Германии в 1990 году и был министром финансов в течение восьми лет. "Будучи председателем фракции и своей партии, он заслужил такое же признание, как и позже, в качестве председателя Бундестага. Его интеллект, его радость участия в демократических дебатах, его консервативное мировоззрение и его ораторская проницательность были отличительными чертами характера все это время", - констатировал Шольц. "Сегодня я думаю о его жене Ингеборг, его дочерях и всех его близких", - резюмировал глава правительства ФРГ.

Слова поддержки родным Шойбле также высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Вряд ли какой-либо политик оказал такое влияние на новейшую германскую историю и нашу демократическую культуру, как Вольфганг Шойбле. И он внес такой вклад в объединение Германии и Европы. Я глубоко сочувствую его семье", - написала Бербок на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее газета Bild сообщила, что Шойбле умер во сне в ночь на среду. Политическая карьера Шойбле началась в 1961 году со вступления в молодежный союз блока ХДС/ХСС. В 1972 году он был избран в Бундестаг, где заседал более 50 лет. Он также занимал должности министра внутренних дел (1989-1991, 2005-2009) и финансов (2009-2017), был председателем партии "Христианско-демократический союз" (1998-2000). В 1990 году как глава МВД ФРГ он сыграл важную роль в объединении Германии. На переговорах Шойбле возглавлял делегацию ФРГ, а делегацию ГДР возглавлял Гюнтер Краузе. В том же году политик получил серьезные огнестрельные ранения в результате покушения. С тех пор был прикован к инвалидному креслу.