Победителей всероссийской премии "Служение" определят народным голосованием

Она присуждается представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" выберут с помощью народного голосования, которое уже открыто на официальном сайте премияслужение.рф., сообщили организаторы премии.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" впервые проводится в 2023 году. Она присуждается представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

"Открыт этап народного голосования Всероссийской муниципальной премии "Служение". Общенародный выбор проектов, управленческих решений и кандидатов специальной номинации продлится до 14 января 2024 года. Отдать свои голоса может любой желающий в каждой из десяти номинаций на официальном сайте премияслужение.рф", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего поступило почти 19 тыс. заявок из 89 регионов России. Церемония награждения победителей состоится 16 января 2024 года. По словам члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, народное голосование - важнейший этап премии. "Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное - познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа "служения", - подчеркнула она.

Всего голосование проходит в 10 номинациях. "Прямой разговор - доверие к власти" объединит инициативы по созданию эффективных каналов коммуникации с гражданами, в номинации "Новые технологии - новые возможности" выберут лучший проект по внедрению цифровых технологий. В популяризации муниципального образования поможет номинация "Мой край - моя гордость", лучшие инициативы в сфере наставничества выберут в номинации "Опыт наставника - успех молодых".

Номинация "Защита отечества - общее дело" посвящена инициативам по помощи участникам СВО и их семьям, повышению качества жизни граждан - "Малая родина - сила России". Номинация "Объединяя усилия - умножаем возможности" включит проекты, созданные при поддержке бизнеса, успешные управленческие решения, которые могут быть масштабированы на всю страну, представят в номинации "Инициатива каждого - общий успех". Специальная номинация "Судьба человечества - гордость Отечества" создана для представителей муниципального сообщества за особый вклад в служение людям.

О премии

Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Наблюдательный совет возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.