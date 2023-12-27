Свыше 2 млн школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет"

Наиболее активными регионами по уровню вовлечения школьников в олимпиаду стали Белгородская, Ивановская, Кемеровская, Курская области и Республика Мордовия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 2,3 млн школьников из 1-9-х классов приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет", что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", которая является организатором конкурса.

"С 28 ноября по 25 декабря при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется по решению президента, прошла всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет". Более 2,3 млн учащихся 1-9-х классов смогли проверить цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в сети - это на 18% больше, чем в предыдущем году", - рассказали в пресс-службе.

Согласно представленным данным, 90% детей еще не знают, как защитить свои данные от взломов и утечек в сети, при этом 70% участников отлично справились с задачами на выявление спам-писем и ненадежных аккаунтов в социальных сетях. "Это говорит о том, что подрастающее поколение умеет отличать аккаунты мошенников от страниц реальных пользователей", - отметили в пресс-службе.

Наиболее активными регионами по уровню вовлечения школьников в олимпиаду стали Белгородская, Ивановская, Кемеровская, Курская области и Республика Мордовия.

Организаторами выступили АНО "Национальные приоритеты", VK и образовательная платформа "Учи.ру" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.