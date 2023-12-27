Союз журналистов Армении раскритиковал решение приостановить вещание "Sputnik Армения"

При этом в организации раскритиковали заявления автора программа "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой комиссия тоже увидела нарушение законодательства страны

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов Армении назвал проявлением двойных стандартов решение комиссии телевидения и радио республики о приостановке вещания радио "Sputnik Армения". Об этом говорится в заявлении организации.

"Союз журналистов Армении осуждает возбуждение Армянской телерадиокомпанией административного дела и откровенное проявление этой структурой двойных стандартов в отношении выпуска программы "Абовян Time", - заявили в Союзе.

При этом в организации раскритиковали заявления автора программа "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой комиссия тоже увидела нарушение законодательства Армении.

На прошлой неделе национальная комиссия телевидения и радио Армении приостановила на месяц лицензию на вещание радиостанции "Тоспа", которая транслирует передачи "Sputnik Армения". Медиарегулятор также оштрафовал радио "Тоспа" на 500 тыс. драмов (около $1 200).

Согласно сообщению комиссии, решение связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", не имея на это "морального права" как иностранный гражданин. Решение о штрафе связано с авторской программой экс-депутата Армана Абовяна "Абовян Time". Комиссия нашла в ней утверждения, "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках". В посольстве РФ в Армении заявили, что решение надзорного органа выглядит уступкой тем, кто выступает за разрыв союзнических отношений Москвы и Еревана.

Это не первый случай, когда власти Армении предъявляют претензии к российским СМИ, вещающим на территории страны. В октябре в МИД республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в связи с "оскорбительными высказываниями", якобы допущенными на Первом канале. 14 декабря представители Минцифры РФ и Министерства высокотехнологичной промышленности Армении обсудили эту ситуацию и договорились оперативно разрешать возникающие вопросы.