Эксперт сообщил, что из Киевской лавры исчезли ценные иконы

Они могли оказаться в Европе, отметил активный сторонник канонической Украинской православной церкви Ян Таксюр

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Несколько особо ценных икон исчезли из Киево-Печерской лавры, откуда власти Украины планомерно выдавливают каноническую церковь. Святыни уже видели в европейских странах, сообщил киевский публицист и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр, прибывший в этом году в Россию в результате обмена пленными.

"Не стану напоминать о постоянном нашем трепете, православных, в ожидании так называемой экспертизы мощей Киево-Печерской лавры. Экспертиза еще толком не началась, а уже ряд ценнейших икон из лавры исчезли. <…> Их уже видели в Париже, где-то на каких-то выставках в Европе", - сказал Таксюр на презентации в Москве монографии "Хроника "черного десятилетия". Религиозные гонения на Украине в 2014-2023 гг.".

В ноябре этого года информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил о том, что Министерство культуры Украины планирует провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых. По данным УПЦ, инициативу о проведении экспертизы озвучил директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. По его словам, процесс будет непростой, но экспертизу возможно провести за полгода.