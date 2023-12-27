Руководитель Ростовской АЭС заявил о надежной защите станции от внешних угроз

Андрей Сальников отметил, что также обеспечивается безопасность при работе энергоблоков

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 27 декабря. /ТАСС/. Обеспечение безопасности на Ростовской АЭС, в том числе от внешних угроз находится на высоком уровне. Об этом журналистам сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

"Наше предприятие надежно защищено от всех угроз, которые могут быть присущи тенденциям сегодняшнего дня, мы этому отдельно уделяем много внимания и чувствуем себя в этой области защищенными", - сказал Сальников.

Глава Ростовской АЭС добавил, что также на станции обеспечивается безопасность при работе энергоблоков, на которых ежегодно проходят плановые ремонты.

В 2024 году на АЭС намерены выполнить плановые ремонты всех энергоблоков, а также продолжить модернизацию первого энергоблока, которую начали в 2023 году. Эти работы в 2024 году обойдутся АЭС в 6,5 млрд рублей.

"В 2030 году заканчивается лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Мы начали эту большую программу. Большую часть оборудования мы можем заменить только, когда блок не работает. Каждые 1,5 года мы будем планово, этапно менять оборудование, которое исчерпало свой ресурс. И так до 2030 года. В 2030 году мы продлим ресурс первого первого энергоблока еще на 30 лет", - уточнил глава Ростовской АЭС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силами ПВО над регионом был сбит беспилотник, последствия уточняются.

О Ростовской АЭС

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.