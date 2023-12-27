В Москве выпустили новогодние карты "Тройка"

Купить их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка" в новогоднем оформлении поступили в продажу в Московском метрополитене. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новогодние карты "Тройка" уже в продаже! На одной из карт Дед Мороз спешит положить подарки под елку, а на второй зайчик вот-вот раскроет коробку со своим подарком", - говорится в публикации.

Отмечается, что купить новогодние карты "Тройка" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.