В консульствах Украины в ЕС выстроились очереди из-за изменений правил мобилизации

По новым правилам мужчины-призывники в возрасте от 18 до 60 лет не смогут пользоваться помощью консульств, не имея военно-учетных документов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проживающие в Европе украинцы массово пытаются успеть в диппредставительства Украины, чтобы получить консульские услуги до вступления в силу внесенного в Верховную раду законопроекта о новых правилах мобилизации, сообщило украинское издание Klymenko Time. Согласно этому документу, мужчины-призывники в возрасте от 18 до 60 лет не смогут пользоваться помощью консульств, не имея военно-учетных документов.

В Telegram-канале Klymenko Time, опубликовано несколько фотографий, на которых, по данным издания, запечатлены очереди на оформление украинских документов.

Поздно вечером 25 декабря в Верховную раду был внесен законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений значится ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг.

Законопроект предусматривает возможность высылать повестки "через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту". Те, кто находится за границей, должны уточнить свои данные в территориальных центрах комплектования по электронной почте или по телефону. Консульские услуги в дипучреждениях Украины за границей будут оказывать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, являющимся призывниками, военнообязанными или резервистами, только при наличии военно-учетных документов.

При этом представители украинских властей ранее неоднократно высказывались за мобилизацию проживающих за границей сограждан. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагал, что скрывающихся за рубежом военнообязанных можно было бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им, за несколькими исключениями запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях и любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресечении попыток незаконного выезда из страны военнообязанных. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, негодные к службе по состоянию здоровья, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.