В Саратовской области на ремонт спортшкол направят 50 млн рублей в 2024 году

Министр спорта Олег Дубовенко отметил, что в регионе более 270 спортивных сооружений

САРАТОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Около 50 млн рублей направят в 2024 году на ремонт 25 спортивных школ в Саратовской области по новой региональной программе. Об этом сообщил министр спорта региона Олег Дубовенко во время брифинга.

"При формировании бюджета будущего года было инициировано формирование новой региональной программы по текущему и капитальному ремонту спортивных школ. Ранее этой программы не существовало. Губернатор [Роман Бусаргин] поддержал инициативу депутатов, и сегодня мы уже имеем заложенные в бюджете 50 млн рублей для 25 спортивных школ - не только Саратова, но и муниципальных районов области", - сказал министр.

Глава ведомства отметил, что новая мера позволит в 2024 году провести ремонт спортивных объектов. "Любой спортивный зал - он изнашивается. Для этого необходимы средства для поддержания спортивных сооружений", - пояснил Дубовенко.

По его словам, в регионе более 270 спортивных сооружений, среди которых спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы и стадионы. Всего в области работает 54 спортивных школы, из них 25 находятся в ведении органов спорта.

"Централизованной программы не было. Поэтому средства выделялись муниципальными бюджетами, областным бюджетом на текущую деятельность. Для сравнения - по областным учреждениям это было порядка 20 млн рублей в прошлом году", - добавил он.