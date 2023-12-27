В Германии 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений

Средняя температура в 2023 году, как ожидается, составит 10,6 градусов Цельсия, сообщил представитель германской метеослужбы DWD

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал самым теплым в Германии за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1881 года. Об этом агентству DPA сообщил представитель германской метеослужбы DWD.

По его словам, средняя температура в 2023 году, как ожидается, составит 10,6 градусов Цельсия.

2022 год в Германии также был рекордно теплым. При среднегодовой температуре 10,5 градусов в 2022 году данный показатель сравнялся с рекордом 2018 года.

Окончательный отчет за 2023 год германская метеослужба планирует опубликовать в пятницу. Только после этого будут представлены подробности о температурном рекорде и другие данные, такие как количество осадков и продолжительность солнечного сияния.

По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus, 2023 год также стал самым жарким за всю историю наблюдений в глобальном масштабе. Практически исключено, что декабрь что-то изменит в этом отношении. В сентябре группа китайских климатологов сообщила, что текущий год станет самым жарким в истории наблюдений и побьет рекорд по средним температурам на Земле, установленный в 2016 году.