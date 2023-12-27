"Русская гуманитарная миссия" передала оборудование учебным заведениям Ташкента

Школе, в частности, передали интерактивную панель, комплект звукового оборудования, оргтехнику и кондиционер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. АНО "Русская гуманитарная миссия" доставила учебно-лабораторное оборудование в школу и железнодорожный техникум в Ташкенте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Русская гуманитарная миссия" доставила в город Ташкент (Республика Узбекистан) партию учебно-лабораторного оборудования и технических средств обучения для улучшения материально-технической базы средней общеобразовательной школы № 94 и Ташкентского железнодорожного техникума", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что организация передала школе интерактивную панель, комплект звукового оборудования, оргтехнику и кондиционер. Железнодорожный техникум получил комплект учебно-лабораторного оборудования "Контрольные испытания электрооборудования", геодезические приборы и наборы железнодорожных путевых инструментов. Финансирование передачи оборудования обеспечило ОАО "РЖД".

"Русская гуманитарная миссия" не первый год реализует проекты по поддержке образования в Узбекистане. Организация неоднократно оборудовала классы русского языка, а также регулярно доставляет крупные партии методической и художественной литературы на русском языке в образовательные учреждения республики. Кроме того, "Русская гуманитарная миссия" проводит курсы для учителей русского языка, работающих в Узбекистане.