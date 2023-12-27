Песков предпочел остаться среди тех, кто не обсуждает вечеринку Ивлеевой

Лефортовский суд счел, что мероприятие было направлено на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не отвечать на вопросы по теме вечеринки Анастасии Ивлеевой, чтобы в стране остался хоть кто-то, кто эту тему не обсуждает.

"Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал представитель Кремля журналистам.

Вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак. Один из участников мероприятия - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ивлеева позднее записала видеообращение, в котором принесла извинения перед обществом и перед всеми гостями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки она отправит в благотворительные организации.

Лефортовский суд счел, что мероприятие было направлено на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой.