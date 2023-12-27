Проезд в транспорте Москвы по QR-коду станет возможен в июне 2024 года

Ее можно будет выпустить в мобильном приложении "Метро Москвы"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Виртуальная карта "Тройка" станет доступна для всех пассажиров в июне следующего года, ее можно будет выпустить в мобильном приложении "Метро Москвы", чтобы в дальнейшем считывать QR-код на турникетах и валидаторах. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров, ее можно будет выпустить в приложении "Метро Москвы". Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой "Тройка" в закрытом контуре, мы ее тестируем в метро, на МЦК и в наземном транспорте. <...> Виртуальная "Тройка" будет представлена в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в приложении "Метро Москвы" будут доступны другие новые функции и сервисы, в том числе возможность быстро пополнять "Тройку" с помощью QR-кода без установки программного обеспечения и отслеживать маршрут пользователя в онлайн-режиме на заблокированном экране смартфона.

По его словам, в 2024 году в столице продолжат развивать систему быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. Планируется запустить данный отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. К лету СБП подключат к биометрии. Сейчас СБП работает в приложении "Парковки России" и в кассах Большой кольцевой линии метро, летом 2024 года она будет доступна во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро.

Также в 2024 году планируется увеличение числа турникетов для оплаты по биометрии в метро. Также в планах сделать доступным данный сервис на новых причалах регулярных речных маршрутов. Систему биометрической оплаты доработают так, чтобы внедрить сервис в наземном транспорте и на МЦД и обеспечить возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке". В марте 2024 года активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на всех турникетах метро, сейчас идет финальное тестирование сервиса, отметил Ликсутов.