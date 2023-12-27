Под Астраханью спасли свыше 400 рыб осетровых видов и каспийского тюленя

Из воды изъяли почти 18,7 тыс. м сетей

АСТРАХАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Пограничники в акватории Волги и на Северном Каспии под Астраханью изъяли из воды свыше 330 сетей общей длиной почти 18,7 тыс. м. В естественную среду обитания отпущены более 400 рыб осетровых видов и один каспийский тюлень, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"В акватории реки Волги и северной части Каспийского моря подразделениями береговой охраны совместно с сотрудниками различных правоохранительных и контролирующих органов проводятся мелиоративные траления запрещенных орудий лова. На Иголкинском, Гандуринском, Кировском и других рыбоходных каналах, в районе островов Тюлений и Укатный из воды изъято свыше 330 сетей общей длиной почти 18,7 тыс. м, более 10 браконьерских снастей и 300 иных орудий лова (вентеря, секрета, раколовки, неводы). В естественную среду обитания возвращены: один каспийский тюлень, свыше 415 особей осетровых и 1 415 частиковых видов рыб, 4 810 ракообразных", - говорится в сообщении.

Ведомство продолжает оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил рыболовства.

В начале XX века в Каспийском море было 1,2 млн тюленей. В 1970-х годах их численность снизилась до 600 тыс. из-за бурного освоения Каспия. В 2020 году вид был занесен в Красную книгу России. По последним данным ученых, численность каспийского тюленя на территории Казахстана и России составляет около 260 тыс. особей, что на 51 тыс. меньше, чем в 2022 году.