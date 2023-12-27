Глава МЧС Татарстана объявил об отставке

Рафис Хабибуллин занимал должность с июня 2007 года

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин сложил полномочия. О своей отставке он объявил во время торжественного мероприятия, посвященного Дню спасателя Российской Федерации.

"В жизни каждого человека наступает период, когда необходимо подвести итоги и принять решение о своей дальнейшей судьбе. Сегодня я обращаюсь ко всему многотысячному коллективу Главного управления и Министерства не только с поздравлениями, но и со словами благодарности за совместную работу на протяжении около 17 лет. Я официально объявляю о своем увольнении со службы", - заявил Хабибуллин. Он также поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал дальнейшей продуктивной работы.

Хабибуллин с июня 2007 года был начальник ГУ МЧС России по Республике Татарстан, министром по делам ГО и ЧС Республики Татарстан. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.