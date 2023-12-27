Путин перед Госсоветом осмотрит выставку, посвященную наставничеству

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выставка будет "достаточно объемной", а представлять ее будет министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря перед заседанием Государственного совета осмотрит выставку, посвященную наставничеству. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника.

"Президент сначала посмотрит выставку на тему наставничества. Достаточно интересная выставка, которая рассказывает и о мероприятиях, которые состоялись в рамках этого года. Расскажут о наставниках в разных сферах, расскажут о наставниках знаменитых людей. И будет стенд всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться". И еще будет стенд о наставничестве в системе подготовки кадров", - сказал он.

По словам Пескова, выставка будет "достаточно объемной", а представлять ее будет министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

После этого глава государства выступит на заседании Госсовета по наставничеству. Затем, по словам пресс-секретаря президента, будет выступление губернатора Севастополя, председателя комиссии Госсовета по направлению "Образование" Михаила Развожаева. Также будут доклады министра просвещения РФ, учительницы липецкой школы №26, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, после чего Путин выступит с заключительным словом.