Индия надеется увидеть у себя больше туристов из России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что этому будет способствовать увеличившееся число авиарейсов, связывающих две страны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индия рассчитывает видеть у себя больше туристов из России. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы обсуждали вопросы, касающиеся гражданской авиации и туризма. Надеемся увидеть больше российских туристов в Индии", - сказал Джайшанкар.

Он указал, что этому будет способствовать увеличившееся число авиарейсов, связывающих две страны.