В Сочи утвердили генплан города-курорта до 2044 года

В документе также отражены все зоны возможных подтоплений и оползней, приняты меры по ограничению жилищного строительства

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный план Сочи, который впервые имеет социальную направленность, утвердили депутаты на внеочередной сессии Городского Собрания города-курорта. К 2044 году в городе будет создано нескольких социальных кластеров, построено и расширено около 620 социальных объектов, сообщила пресс-служба администрации города.

"Новый Генплан Сочи определил будущее нашего города на два десятилетия вперед. Его разработка велась на протяжении трех лет. Впервые Генеральный план Сочи имеет социальную направленность. К 2044 году планируется построить и расширить 624 социальных объекта. Под новые школы, детские сады, учреждения культуры и здравоохранения, спортивные комплексы зарезервировано более 770 га территории курорта. В городе предполагается создание сразу нескольких социальных кластеров, в которых будут сосредоточены необходимые горожанам учреждения образования и спорта, созданы точки научно-технического роста", - говорится в сообщении.

Один из кластеров будет создан в поселке Дагомыс на базе Сочинского государственного университета. Северный кластер появится в микрорайоне Мамайка. Западный кластер расположится в районе улицы Фадеева. Еще два социальных кластера суммарной площадью 23 га сформированы на территории села Верхний Юрт. В каждом кластере построят школы, детские сады и спортивные комплексы. Кроме того, генпланом предусмотрено создание 300 км автобусных линий и строительство порядка 1 тыс. новых остановок.

В документе также отражены все зоны возможных подтоплений и оползней, приняты меры по ограничению жилищного строительства, определена стратегия развития инженерных и транспортных сетей, защиты береговой полосы и зеленого каркаса.

По прогнозам специалистов, турпоток к 2035 году в Сочи будет достигать около 10-15 млн человек ежегодно. В ближайшие годы в Сочи будет создано почти 20 тыс. гостиничных номеров, а в целом до окончания срока действия нового генплана - 77 тыс., что обеспечит дополнительные рабочие места и новые точки экономического роста.