Правкомиссия одобрила инициативу об увеличении свиданий и звонков с осужденными

Минимальное количество телефонных разговоров увеличили до 12 раз в год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой планируется увеличить количество телефонных разговоров и свиданий с осужденными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"В частности, предлагается поднять минимальное количество телефонных разговоров, разрешенных осужденным к лишению свободы даже при отсутствии технической возможности, до 12 раз в год. Закон предоставляет право осужденным, отбывающим лишение свободы, на телефонные звонки в официальных переговорных пунктах. Естественно, подобные разговоры контролируются администрацией. Такая связь, с одной стороны, обеспечивает необходимые гарантии безопасности, с другой - позволяет заключенным оставаться на связи со своими близкими", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, отметив, что инициатива направлена на гуманизацию законодательства РФ, регламентирующего вопросы содержания заключенных.

Груздев пояснил, что администрация колонии вправе ограничивать количество переговоров шестью сеансами связи в год.

"Особое внимание законопроектом уделяется категории заключенных, имеющих несовершеннолетних детей. Кроме того, обвиняемым и подозреваемым, содержащимся в СИЗО, предлагается предоставить одно дополнительное свидание в месяц с детьми до 14 лет. Такое право получат женщины, а также отцы-одиночки", - сказал он.