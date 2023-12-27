Rutube за год воспользовались 81 млн человек

В 2023 году отечественный видеохостинг произвел более 70 оригинальных проектов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 80 млн пользователей за год воспользовались отечественным видеохостингом Rutube. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"Ежедневная аудитория Rutube превысила 5 млн человек, а в целом за год сервисом воспользовались 81 млн человек. На конец декабря среднемесячный охват аудитории достиг 41,7 млн", - говорится в сообщении.

В 2023 году Rutube произвел более 70 оригинальных проектов, там публикуют свой контент разные телеканалы. "В 2024 году команда Rutube продолжит развивать продукт, создавать новый контент и усиливать безопасность площадки", - добавили в холдинге.

Также активно развивалось приложение вертикальных видео Yappy: за весь 2023 год на платформу было загружено более 250 тысяч единиц контента в 30 категориях. Сейчас объем загруженного на платформу контента превышает уже 15 миллионов видеороликов. Рост библиотеки приложения за этот год составил 150% по сравнению с предыдущим.

Еще один актив холдинга - кинокомпания "Централ партнершип" - за год выпустила в прокат 35 картин, 23 из которых были отечественными. В общей сложности ленты посмотрели более 45 миллионов зрителей.

Онлайн-кинотеатр Premier, который также принадлежит холдингу, в 2023 году выпустил 65 оригинальных проектов. Количество платящих подписчиков платформы выросло на 33%, достигнув 4,8 млн пользователей по сравнению с прошлым годом.