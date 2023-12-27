Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки персонала в 100-ю годовщину смерти ее создателя

Посетители, купившие электронные билеты, получили соответствующие уведомления

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Эйфелева башня закрылась по причине забастовки сотрудников в 100-ю годовщину со дня смерти ее создателя - инженера Гюстава Эйфеля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации башни.

"Из-за забастовки части персонала Эйфелева башня закрыта, - отмечается в сообщении. - Посетители, купившие электронные билеты, получили соответствующие уведомления".

В администрации также указали, что доступ к подножию башни по-прежнему открыт.

Требования участников забастовки не сообщаются. Вместе с тем телеканал BFMTV отмечает, что работу прекратили сотрудники, занимающиеся приемом посетителей.

Вечером на башне планировалось проведение светового шоу, посвященного 100-летию со дня смерти Гюстава Эйфеля. Представление должно транслироваться в социальных сетях.

Об Эйфеле

Эйфелева башня была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа. Ежегодно ее посещает около 7 млн туристов.

Гюстав Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. Среди его наиболее известных творений также значатся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.