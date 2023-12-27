Москва планирует подготовиться к запуску беспилотных трамваев за два года

В первое время в таком транспорте обязательно будет машинист

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Беспилотные трамваи могут начать тестировать в Москве до 2026 года. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сами работаем над технологией автономного хода для наших московских трамваев, это делает наше внутреннее подразделение. Сами занимаемся и написанием программного обеспечения, и интеграцией разных систем. Задача, которую перед собой ставим - это запустить первые беспилотные трамваи, которые будут работать полностью в автономном режиме. Понятно, что первое время в них будет обязательно машинист. На следующем этапе мы видим, что в трамваях вообще не будет человека, они будут работать в полностью автономном режиме, видеть все, что происходит на улично-дорожной сети, предугадывать поведение как пассажиров, так и водителей", - сказал Ликсутов.

Он также выразил надежду, что поставленные в рамках данного проекта задачи будут полностью реализованы за 2024-2025 годы.

Около 600 тыс. поездок совершается на столичных трамваях каждый день. В 2024 году в отметят 125-летие Московского трамвая, заключил Ликсутов.