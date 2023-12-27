В Новосибирске зарегистрировали бренд "Родина снежных баб"

Фестиваль снежных баб под этим брендом в городе планируют сделать ежегодным

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Туристско-информационный центр Новосибирска официально зарегистрировал товарный знак "Родина снежных баб". Теперь у города появился новый символ и праздничный маскот - Снежная баба, рассказали ТАСС в муниципальном центре туризма и побратимских связей "Сибирь - Хоккайдо".

"Сибирь - Хоккайдо" исполняет и функции туристско-информационного центра города, поэтому патент оформлен на центр "Сибирь - Хоккайдо" как юридическое лицо. [В 2022 году] у нас был всероссийский съезд Дедов Морозов, была такая шутка: "Все деды на месте, а где же бабы?" И постановили, что Новосибирск должен стать родиной снежных баб. Появился вот такой символ Новосибирска, а в этом году мы уже оформили на него патент", - сообщили агентству.

Знак официально зарегистрировали в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания России. В "Сибирь - Хоккайдо" уточнили ТАСС, что персонаж Снежная баба станет новым городской праздничным маскотом. Также фестиваль снежных баб под этим брендом планируют сделать ежегодным - прошлой зимой, когда он проводился впервые, мероприятие попало в Книгу рекордов России - его участники слепили порядка 130 снеговиков.

Центр "Сибирь - Хоккайдо" открыли в 1996 году после того, как был подписан договор о побратимстве между Новосибирском и японским городом Саппоро. С 2016 года центр расширил рамки работы, подписав договор о сотрудничестве с центром международных обменов Тэджона (Южная Корея), который стал побратимом Новосибирска в 2001 году. Летом 2021 года стало известно, что "Сибирь - Хоккайдо" займется развитием туризма.