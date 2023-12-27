Правозащитники находятся в контакте с МИД РФ по вопросу освобождения журналиста Скворцова

Он был арестован за якобы госизмену Службой безопасности Украины в феврале 2023 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) и другие представители общественности находятся в контакте с МИД РФ по вопросу освобождения заключенного в киевской тюрьме журналиста Дмитрия Скворцова и других людей, защищавших каноническое православие на Украине. Их защита является одной из задач и "нравственных обязательств" российской стороны, заявил председатель РАРС Сергей Мельников.

"В зале присутствуют представители МИД России, и мы с соответствующими профильными структурами министерства иностранных дел находимся в регулярном контакте. И одна из актуальных задач, которые есть у российской общественности, и я полагаю, что и у российского государства, - это как раз освобождение от уз этих людей, как это сделали в случае с Яном Ильичем [Таксюром]. Это действительно одно из существенных, скажем так, наших нравственных обязательств", - сказал Мельников на презентации монографии "Хроника "черного десятилетия". Религиозные гонения на Украине в 2014-2023 годах". Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов о том, есть ли какие-то реальные варианты помочь Скворцову и другим заключенным на Украине активистам, которые пострадали из-за своей поддержки канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Известный киевский публицист, литератор и активный сторонник УПЦ Ян Таксюр ранее был освобожден в результате обмена пленными при активном содействии Русской православной церкви, в настоящее время он находится в России.

Сам Таксюр, принявший участие в презентации, также призвал "не оставлять эту тему, говорить о ней". При этом он признал, что существуют определенные "законодательные коллизии", которые осложняют включение в список обмена не военных, а гражданских лиц, пусть и пострадавших от действий украинской власти из-за "приверженности идеалам Русского мира". "Нужно апеллировать к тем, которые имеют в этом вопросе власть, чтобы поменять эту ситуацию", - полагает Таксюр.

Православный журналист Дмитрий Скворцов был арестован за якобы госизмену Службой безопасности Украины в феврале 2023 года в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ под Киевом, где, по данным СМИ, он почти год нес монашеское послушание. Скворцов являлся автором материалов, отстаивающих единство Русской православной церкви. После задержания суд принял решение о заключении журналиста под стражу, срок его ареста неоднократно продлевался.