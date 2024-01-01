В России в Год семьи будут поддерживать принцип многодетности

По данным Минтруда, суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей в стране за последние шесть лет вырос на 12%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. План предстоящего Года семьи в России будет включать мероприятия по поддержке здоровья, развитию образования и социального обеспечения, а открыть "семейный" год планируется тематическим форумом. Минтруд России при этом намерен поддерживать и развивать в стране идею многодетности, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Следующий год <...> объявлен Годом семьи. В нашем понимании необходимо использовать этот период, чтобы максимально интегрировать идею многодетности и семейных ценностей в работу всех социальных институтов, в работу корпоративного сектора. Мы прекрасно видим по телевизору, что зачастую, когда многие корпорации используют образ семьи для продвижения своих корпоративных принципов, продуктов, чаще всего семья ассоциируется максимум с двумя детьми, а чаще всего это семья с одним ребенком. Этот устоявшийся стереотип нужно сломать в сознании наших граждан и постепенно продвигать принципы многодетности", - сказал он на прошедшем ранее заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при заместителе председателя Госдумы Анне Кузнецовой.

Прежде министр отмечал, что несмотря на "определенные сложности" в демографии, сейчас в стране отмечается устойчивый рост количества семей с тремя детьми. По данным Минтруда, суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей в России за последние шесть лет вырос на 12%.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2021 года, в России проживают 4,8 млн женщин (всего - 67,2 млн), которые родили троих детей, около 1 млн - четверых, порядка 452 тыс. - пятерых, около 144 тыс. - шестерых и свыше 101 тыс. - семерых и более.

Статус семьи

Заведующая научной лабораторией РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова в беседе в с ТАСС в свою очередь отметила, что пока рождение третьего ребенка в российской семье - скорее нестандартное явление. По ее словам, последние несколько десятилетий на первое место выходят такие ценности как "карьера", "пожить для себя", "посмотреть мир".

"В РФ многодетной считается семья с тремя детьми и более. Если оглянуться на 30-50 лет назад, такая семья вряд ли смогла бы назваться многодетной - было довольно много семей с пятью и более детьми. Но на сегодняшний день <...> 1-2 ребенка в семье - уже норма, молодые родителя хотят дать больше 1-2 детям - море, кружки, одежда", - отметила эксперт в беседе с ТАСС.

Егорова пояснила, что смещение приоритетов - не единственная причина сложной ситуации с рождаемостью. По ее словам, в стране снизилась численность женщин в молодом репродуктивном возрасте, и это тоже сыграло роль.

"У значительной части российских семей есть желание иметь несколько детей. Однако это не распространяется на все население, ведь доля окончательно бездетных тоже растет. Карьера и условия жизни могут влиять на репродуктивные планы в большей или меньшей степени - это зависит от установок, приоритетов и уровня притязаний, а еще от отношений внутри семьи, и от того, о каком этапе жизненного пути идет речь, в 25 лет и в 35 лет приоритеты различаются", - также добавила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева.

Меры поддержки

Говоря о поддержке семей, Макаренцева обратила внимание, что в фокусе российской политики - экономические меры. Они направлены на снижение рисков бедности после рождения детей и на повышение доступности жилья. По ее словам, в этом поле принятые меры вполне успешны.

"На мой взгляд, все еще нуждаются в развитии услуги по уходу и воспитанию детей, в том числе до трех лет. Их доступность также росла в последние годы, однако здесь есть запрос на модернизацию государственных услуг в соответствии с современными идеалами заботы о детях", - считает эксперт.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС в числе эффективных мер поддержки назвал материнский семейный капитал, поскольку он позволил многим улучшить жилищные условия. При этом размер маткапитала при рождении последующего ребенка должен не сокращаться, а расти, считает Рыбальченко.

По его мнению, для семей с невысокими доходами нужно также ввести другой механизм улучшения жилищных условий по мере рождения детей - субсидированный найм жилья. Как отметил председатель комиссии, такая мера успешно работает в Сахалинской области.

Планы года

Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Год семьи в России планируют открыть тематическим форумом. Кроме того, по ее словам, план будет включать мероприятия по улучшению здоровья детей, молодого населения, семей, а также все направления, которые связаны с образованием, социальным обеспечением и с поддержкой семей как таковых.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что поддержка семей, будущих родителей, молодых матерей, многодетных, защита традиционных семейных ценностей станет одним из приоритетов работы парламента в 2024 году. Он подчеркнул, что депутатам важно сделать все необходимое, "чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными". Володин отметил, что профильному комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства необходимо проанализировать, какие дополнительные законодательные меры для этого необходимы