Кузнецова привезла лекарства в Лисичанск

Вице-спикер Госдумы также посетила пункт обогрева, организованный фондом "Ридовка помогает" совместно с партией "Единая Россия"

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова посетила Луганскую Народную Республику (ЛНР) с гуманитарной миссией. Как сообщается в Telegram-канале газеты правительства ЛНР "Республика", она доставила партию лекарств для жителей Лисичанска.

"Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова в преддверии Нового года посетила ЛНР с гуманитарной миссией. Парламентарий поздравила с наступающим праздником жителей прифронтовых городов, а также посетила детскую республиканскую больницу и детский дом", - говорится в сообщении.

В Лисичанске она "посетила пункт обогрева, организованный фондом "Ридовка помогает" совместно с партией "Единая Россия". "Сюда были доставлены необходимые жителям города лекарственные препараты. А для детей организован праздник с участием Деда Мороза", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Северодонецке Кузнецова посетила предпраздничную открытую тренировку по баскетболу, а также доставила подарки пациентам онкогематологического отделения Луганской республиканской детской клинической больницы. "Хочется, чтобы праздник для них тоже был радостным. Поэтому задача не только раздать подарки, но и подарить радость общения", - пояснила Кузнецова свой визит в больницу.

Во время посещения Луганского детского дома Кузнецова обсудила с главой Минобразования ЛНР Иваном Кусовым предложенный православной молодежью региона проект по наставничеству для воспитанников сиротских учреждений. "Основная цель наставничества - помочь ребятам сделать правильный выбор в жизни, быть рядом, когда необходимо. Ведь когда ребята выпускаются из сиротского учреждения, они остаются без своих воспитателей, которые им помогали сделать правильный шаг, предостерегали от опасностей", - сказала она.

Лисичанск и Северодонецк были освобождены от украинских войск летом прошлого года. В результате боев в населенных пунктах значительно пострадали системы газо- водо- и электроснабжения. Лисичанск и его окрестности до сих пор регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.