В Железноводске создадут конный терренкур длиной 15 км в 2025 году

На протяжении маршрута появятся коновязь и различные зоны отдыха для жителей и гостей курорта

ПЯТИГОРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Первый конный терренкур появится в Железноводске в 2025 году. Его длина составит 15 км, на протяжении маршрута оборудуют зоны отдыха, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Бакулин.

"В рамках развития Курортного парка в Железноводске появится первый конный терренкур. Проектировщики уже приступили к проработке локаций, которые будут соответствовать названию терренкура. Так, на протяжении маршрута появятся коновязь и различные зоны отдыха для жителей и гостей курорта", - сказал Бакулин.

По его словам, проект реализуют в 2025 году. Протяженность маршрута составит 15 км, напрокат можно будет взять лошадей из муниципальной конюшни.

"В следующем году мы приступаем к ремонту первой муниципальной конноспортивной школы в Железноводске, и конный терренкур в Курортном парке станет главным маршрутом для прогулок на наших лошадях. Развитие Курортного парка - трудоемкая работа. Из маленьких пазлов складывается один большой. Новые терренкуры, возрождение исторических мест, и постепенно наш парк станет большим туристическим пространством", - рассказал глава Железноводска.

Ранее в пресс-службе администрации Железноводска сообщали, что иппотерренкур протяженностью 10 км построят в городе в 2021 году. Однако, как уточнил Бакулин, сроки строительства сдвинулись из-за того, что проект вошел в программу развития Курортного парка. Глава курорта пояснил, что это большой проект, на реализацию которого потребуется больше времени.