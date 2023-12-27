Премьер Литвы открыла после двадцатилетнего перерыва ж/д маршрут до Риги

Поезд будет курсировать ежедневно

ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное пассажирское сообщение после более чем 20-летнего перерыва вновь связало столицы Литвы и Латвии. Первым поездом в Ригу отправилась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Благодаря этому маршруту гуманитарные контакты между нашими странами станут еще более интенсивными. Надеемся, что поездки будет востребованными", - сказала она журналистам, собравшимся на перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала.

Поезд будет курсировать ежедневно. Можно провозить велосипеды и путешествовать с домашними питомцами. Как сообщила государственная компания Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы"), до Риги можно будет добраться за 4 часа 15 минут. Это примерно столько же, сколько времени требует поездка автомобилем.

В рождественско-новогодний период на поезд продано около 2 тыс. билетов.