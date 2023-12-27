Путин созвонился с мальчиком, которому организовал экскурсию в Эрмитаж

Открытку с мечтой мальчика о такой экскурсии президент ранее снял с "Елки желаний"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, который посетил Эрмитаж. Открытку с мечтой мальчика о такой экскурсии глава государства ранее снял с "Елки желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Звонок президента РФ застал мальчика и его семью еще в музее. Сам Путин находится в Кремле, где пройдет заседание Госсовета.

Поздоровавшись с Никитой, глава государства сразу поинтересовался: "Ты уже по Эрмитажу побродил? Посмотрел все?". И, получив от мальчика положительный ответ, уточнил, что ему больше всего понравилось, и где он был. Мальчик поделился, что больше всего ему понравились часы "Павлин". "Часы красивые, да", - согласился Путин. Глава государства также спросил, что конкретно мечтал посетить Никита в Эрмитаже. Мальчик поделился, что хотел осмотреть Тронный зал и Царские палаты. По его словам, Тронный зал и Малахитовую гостиную он уже осмотрел.

Помимо этого, Путин побеседовал с мальчиком о его увлечениях, в частности, подробно расспросив о том, что Никита ходит в музыкальную школу, играет на кларнете. "Ты выиграл, я даже вижу, фестиваль международный? Здорово, я тебя поздравляю, Никит!" - прокомментировал президент. Он также поинтересовался, какие у мальчика планы в занятиях музыкой и намечаются ли у него еще какие-то фестивали. Никита ответил, что следующие конкурсы пройдут уже в 2024 году, и он "к ним готовится".

"Я хочу пожелать тебе успехов. Во-первых, я хочу, чтобы у тебя экскурсия хорошо закончилась, чтобы ты получил удовольствие от увиденного в Эрмитаже. Для Эрмитажа одного дня мало, я уверен, что когда ты сейчас там походишь, посмотришь по залам произведения искусства, у тебя возникнет желание сюда еще раз приехать", - отметил Путин. Он высказал предположение, что мальчик с семьей посетят музей летом. Президент также обратил внимание на то, что это "очень красивое место", ведь Эрмитаж стоит на берегу Невы, напротив Петропавловской крепости. "По Дворцовой площади можно походить, погулять, посмотреть Летний сад - в Питере есть, что посмотреть", - подчеркнул глава государства.

Путин также поговорил с родителями Никиты и согласием ответил на просьбу матери Нины Мирошниченко помочь с закупкой лекарств от болезни Дюшенна. В конце разговора Никита пожелал президенту "удач в новом году" и поздравил с наступающим праздником. "С Новым годом тебя тоже, Никита, всего тебе самого хорошего, чтобы у тебя всегда настроение было хорошее, и желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях", - ответил глава государства.

О Никите Мирошниченко

Никита живет в Костроме, учится в пятом классе и, несмотря на особенности со здоровьем, ходит в музыкальную школу, увлекается историей. Желание посетить Эрмитаж у него появилось после прослушивания аудиокниги. Описания музея так захватили мальчика, что он захотел увидеть его.

Ранее глава государства уже исполнил желание 13-летней Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга - она мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Для девочки специально организовали стажировку в "Останкино". Путин лично позвонил ей, чтобы узнать, как продвигается обучение, и ради этого даже ненадолго прервал заседание Совета по нацпроектам.

Об акции

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами. С 2023 года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.