Медработникам ДНР выплатили более 10 млн рублей после проверок прокуратуры

С января по декабрь 2023 года 59 фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам не выплачивали социальную выплату

ТАСС, 27 декабря. Более 10 млн рублей выплатили медработникам в ДНР в результате принятых мер прокурорского реагирования. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

"Прокуратура Донецка провела проверку по коллективному обращению работников обособленного структурного подразделения станции скорой медицинской помощи Донецка Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики. После вмешательства прокуратуры 59 фельдшерам произведена выплата на общую сумму более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

С января по декабрь 2023 года 59 фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам не выплачивалась социальная выплата, предусмотренная действующим законодательством.