В Подмосковье 5 тыс. жителям одобрили льготную газификацию

Всего в этом году "Мособлгаз" подключил к газу около 45 тыс. домовладений

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число одобренных заявок жителей Московской области на льготную газификацию с начала реализации программы "Социальная газификация" достигло 5 тыс., дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование. Всего в этом году "Мособлгаз" подключил к газу около 45 тыс. домовладений, из них свыше 25 тыс. по "Социальной газификации", об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.

"В этом году "Мособлгаз" газифицировал 45 тыс. домовладений Подмосковья, из них более 25 тыс. подключены к газу по "Социальной газификации". За год мы построили 1,6 тыс. км новых газораспределительных сетей", - сказал он.

Он также рассказал, что компания продолжает реализацию в регионе программы "Социальной газификации". "Социальная газификация" - бесплатное подведение газа до границ участков жителей. Напомню, что президентский проект с этого года стал бессрочным, в него вошли 3 105 населенных пунктов. В Подмосковье одобрено уже 5 тыс. заявок на льготную газификацию. Для жителей льготных категорий мы бесплатно подводим газ от забора до газоиспользующего оборудования. Также льготы покрывают покупку газовых приборов стоимость до 80 тыс. рублей", - добавил Баранов.

Баранов подчеркнул, что на льготы могут претендовать многодетные семьи, мобилизованные граждане, семьи ветеранов Великой Отечественной войны и некоторые другие граждане.

О газовых участковых

Баранов напомнил, что с нового года жителей Московской области в части газовой безопасности ждут изменения - их квартиры с проверкой газового оборудования будут посещать газовые участковые. "Газовый участковый - сотрудник "Мособлгаза", который будет проводить техническое обслуживание газовых приборов в многоквартирных жилых домах. Отличить газовых участковых очень просто - сотрудники "Мособлгаза" всегда приходят в квартиры исключительно в соответствии с графиком, размещенным на сайте "Мособлгаза". Они одеты в форменную одежду, имеют при себе бейдж с QR-кодом и удостоверение. Всегда можно проверить сотрудника, позвонив на горячую линию "Мособлгаза", - рассказал он.

Баранов пояснил, что решение о введении с 1 января единой организации, ответственной за бытовое газовое оборудование в многоквартирных домах, обусловлено, прежде всего, необходимостью повышения уровня безопасности.

Ранее в регионе работали десятки специализированных организаций, но не все из них выполняли услуги надлежащим образом. "Тогда на законодательном уровне было принято решение передать полномочия по техобслуживанию в многоквартирных домах единой организации - "Мособлгазу", - отметил Баранов.

Ответственность жильцов за газовое оборудование

Гендиректор "Мособлгаза" подчеркнул важность допуска газового участкового в квартиры. "В первую очередь, это необходимо для безопасности жильцов своей квартиры и безопасности соседей. Это про коллективную ответственность, и мы надеемся, что жители будут добровольно пускать сотрудников - это бесплатно, это занимает не так много времени, чтобы пренебречь", - добавил Баранов.

Он рассказал, что в случае, если владелец одной из квартир в доме не хочет добровольно предоставлять доступ к газовому оборудованию, его соседям необходимо действовать коллективно, вместе с управляющей компанией. "Если и это не возымеет действия, то "Мособлгаз" будет в праве перекрыть газ не только для этого жителя, но и для всех квартир по стояку", - сообщил собеседник агентства.

Также Баранов отметил, что проверку газового оборудования необходимо выполнять не реже одного раза в год. Производить манипуляции с газовым оборудованием вправе только газовики. Самостоятельно устранять неполадки категорически запрещено - это может привести к несчастному случаю вплоть до летального исхода.

"Если вы обнаружили перебои в работе или некорректную работу газовых приборов, прекратите их использование и вызовите аварийную службу по телефону 112 или 104. Не пытайтесь устранить неполадки самостоятельно. Если почувствовали запах газа, не ждите, что он сам пропадет. Вызывайте аварийную службу", - добавил он.