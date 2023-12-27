Путин в беседе с мальчиком из "Елки желаний" заявил, что победы нужны всем

Мальчик поздравил президента с Новым годом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что победы нужны всем. Так он отреагировал на пожелание одиннадцатилетнего мальчика Никиты Мирошниченко, чью мечту побывать в "Эрмитаже" он исполнил в рамках акции "Елка желаний".

"Я вам желаю побед!" - сказал мальчик, когда разговаривал по телефону с российским лидером. "Спасибо за такое пожелание - пожелание побед. Нам всем нужны победы. Тебе там, где ты находишься, в том, чем ты занимаешься, твоей сестре старшей, маме, папе, ну и нам всем", - сказал Путин. "Это хорошее пожелание", - добавил президент, пожелав Никите всего самого доброго и успехов во всех начинаниях.

Мальчик тоже поздравил главу государства с Новым годом. "Удачи вам в новом году, с Новым годом!" - пожелал он Путину.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.