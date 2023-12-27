VK запустил мультимедийную новогоднюю елку на форуме-выставке "Россия"

Гости форума могут снять креативные вертикальные ролики с новогодними эффектами и музыкой в павильоне VK, либо выложить новогодний клип с хештегом "ЕлкаVK" в своем профиле в соцсети и они попадут на экраны инсталляции

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Технологический холдинг VK запустил для посетителей форума-выставки "Россия" и катка на ВДНХ новогоднюю мультимедийную елку. Через нее посетители выставки и катка смогут передать поздравления с Новым годом, говорится в сообщении VK.

"VK установила на катке ВДНХ новогоднюю мультимедийную инсталляцию. На ее гранях расположены экраны, на которые транслируются VK Клипы, пожелания от гостей и медиа-контент", - рассказали в VK.

Кроме того, гости форума могут снять креативные вертикальные ролики с новогодними эффектами и музыкой в павильоне VK, либо выложить новогодний клип с хештегом "ЕлкаVK" в своем профиле в соцсети и они попадут на экраны инсталляции. Передать поздравления близким и россиянам с помощью елки можно до 14 января, уточнили в пресс-службе.

Также рядом с павильоном VK установлен мультимедийный куб, с помощью которого каждый посетитель выставки сможет поучаствовать в викторине на знание достижений России, создать арт-контент и увидеть новогодние 3D-анимации с маскотом VK - котом Персиком. "Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба", - добавили в пресс-службе.

На выставке "Россия" VK представлена собственным павильоном, где гости форума могут познакомиться с ключевыми продуктами и сервисами компании, поучаствовать в играх и викторинах и создать креативные видео и фото.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.