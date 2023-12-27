27 декабря, 14:14
Военная операция на Украине

В отношении Ивлеевой подали новый коллективный иск из-за "голой вечеринки"

Анастасия Ивлеева. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Анастасия Ивлеева
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Сумма компенсации составит 1 рубль

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Благотворительные фонды "Сокол" и "Мы рядом" подали коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой за нарушение достоинства личности. Об этом ТАСС рассказала руководитель одной из организаций, адвокат Ольга Лукманова.

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"Сумма компенсации составит всего 1 рубль. Так как у фондов, не финансовый интерес, а цель защитить права ребят, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над нашей головой. Причиной подачи иска стало общественное возмущение родственников тех, кто проходит службу в зоне СВО", - рассказала Лукманова. По ее словам, к коллективному иску присоединилось уже 60 человек. Он направлен в Хамовнический суд для рассмотрения.

Ранее в тот же суд поступил другой коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за "голую вечеринку". Как уточнили в суде, в списке истцов значатся 22 человека.

ТАСС пока не располагает комментариями сторон по делу.

Как сообщили в суде, согласно исковому заявлению, своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса, включая заслуженных и народных артистов России, Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с чем они просят суд, помимо прочего, взыскать с Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать последнюю в счет компенсации морального вреда перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", также запретить ответчику вести культурно-массовые мероприятия на территории России до вступления решения суда в законную силу.

О вечеринке

В Сети вечеринка вызвала неодобрение. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в нескольких материалах с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Ивлеева записала видеообращение, в котором принесла извинения перед обществом и перед всеми гостями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации. Лефортовский суд счел, что мероприятие было направлено на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Филиппа Киркорова мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.  

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