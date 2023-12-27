Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что планирует посетить новые регионы

Он уточнил, что планирует раздать детям гостинцы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области планирует посетить Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке к встрече нового, 2024 года.

"Я навещу Луганскую и Донецкую [народные] республики, Херсонскую и Запорожскую области, и все от меня получат гостинцы. Что бы я всем пожелал? Конечно, мира и всего самого наилучшего и хорошего. Чтобы у ребят, которые там, была крепкая семья. Если будет крепкая семья, значит - крепкая страна и крепкая Россия", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как он справляется с простудой, Дед Мороз пошутил, что болеет за олимпийскую сборную России.

Ранее его помощники сообщали, что Дед Мороз побывал в Париже во время новогоднего тура по странам дальнего и ближнего зарубежья. Он оценил подготовку Парижа к Олимпийским играм и встречался с воспитанниками школ.