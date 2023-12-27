Смоленская область создаст туристические маршруты с городами Белоруссии

Стороны, в частности, обсуждали развитие взаимного туризма и детского отдыха

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Смоленская область и Республика Беларусь планируют открыть совместные туристические маршруты, рассказал губернатор Василий Анохин в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"У нас ведется активная работа по разработке туристического маршрута с целью дать возможность нашим туристам посетить Смоленск, а затем, например, Витебск или другие города Республики Беларусь. Поэтому мы сейчас готовим совместные программы", - отметил Анохин.

Ранее власти Смоленской области с представителями делегации Белоруссии разработали совместный план развития отношений до 2025 года. В том числе стороны обсуждали развитие взаимного туризма и детского отдыха.

Губернатор также отметил, что Смоленская область планирует открыть гостиницы на базе объектов культурного наследия, соответствующие соглашения подписаны с инвесторами. По его словам, по итогам 2023 года турпоток Смоленской области должен составить более 700 тыс. человек. В планах на 2024 год - увеличить количество гостей до 1 млн человек.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.