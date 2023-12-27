В Омской области восстановили газоснабжение в трех северных районах

В начале декабря приостанавливали подачу газа в 30 многоквартирных и 536 частных домах

ОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Газоснабжение 30 многоквартирных и 548 частных домов на севере Омской области, которое ограничили в начале декабря из-за снижения давления в газопроводе, восстановили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"Восстановление услуги газоснабжения начато с 19 декабря после стабилизации и повышения давления в системе газоснабжения. По информации компании "Тевризнефтегаз" [которая эксплуатирует месторождение], с 27 декабря возобновлено газоснабжение всех ранее отключенных абонентов", - сказали в пресс-службе.

В начале декабря была приостановлена подача газа в 30 многоквартирных и 536 частных домах в Тарском, Тевризском и Знаменском районах, в которых есть альтернативные источники тепла. Решение было принято, чтобы избежать аварийного веерного отключения газа в морозы. Пострадавшим жителям будут компенсированы выросшие траты на коммунальные услуги. Тем, кто пользуется электротермией, выплатят по 21 509 рублей, кто отапливается дровами или углем - по 8 131 рублю.

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. В 2021-м на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы из-за возрастающего потребления газа давление в газопроводе продолжает снижаться. Полностью решит эту проблему строительство в Таре магистрального газопровода, которое планируется завершить в 2025 году.