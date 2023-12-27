Президент напомнил, что в 2023 году приняли несколько законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом. Такое мнение он высказал, выступая на заседании Государственного совета.

"Важнейший вопрос здесь - это улучшение условий труда педагогов", - сказал Путин, напомнив, что в 2023 году приняли несколько законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства.

Президент призвал внимательно смотреть, как реализуются на местах все предпринимаемые и намечаемые меры, вместе с учителями, родительским сообществом искать действенные решения существующих проблем. "Речь опять о том, чтобы снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей, выпускников профильных вузов. Здесь, безусловно, важны все факторы. Это и наставничество, содействие со стороны старших коллег, и конечно, адресные меры поддержки", - считает Путин.

Российский лидер привел в пример Новгородскую область, где студентам педагогических специальностей, заключившим контракт о целевом обучении, регион выплачивает стипендию в 20-30 тыс. рублей. По его словам, это не единичная практика и нужно ее распространять по всей стране.