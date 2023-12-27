Путин считает, что система оплаты труда педагогов должна быть более справедливой

По словам президента, нужно поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оплата труда педагогов в России должна стать более справедливой, нужно поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета.

"Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.

Путин отнес вопрос совершенствования системы оплаты труда к числу важнейших. Он напомнил, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе.

"Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда", - констатировал он. Тем не менее разница в оплате педагогического труда в разных регионах чревата тем, что между субъектами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. "Понятно: меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. В результате субъекты Федерации не могут более эффективно наращивать свой социально-экономический потенциал", - сказал Путин, сделав акцент на том, что именно образование лежит в основе развития.

"Мы никогда не должны об этом забывать. Ситуация очевидна: доходы по региону ниже, чем в целом по стране, значит и зарплата учителя отстает. От этого теряется качество образования, как я уже сказал, а сам регион лишается хорошего профессионального ресурса. И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии", - подытожил он.