Путин поручил кабмину предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей в РФ

Президент РФ отметил, что к этому вопросу есть разные подходы, но не стал их конкретизировать

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей в России.

"Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя", - сказал Путин, выступая на заседании Госсовета.

Президент отметил, что к этому вопросу есть разные подходы, но не стал их конкретизировать. Он добавил, что "эти разные подходы в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов". "Нужно двигаться в этом направлении", - призвал глава государства.--0--сы/гви