Мизулина и Shaman поздравили с Новым годом пациентов детской больницы в Москве

В мероприятии приняли участие 100 пациентов клиники

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина и певец Shaman в образах Снегурочки и Деда Мороза поздравили детей, проходящих лечение в Детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой.

"Новый год - это светлый праздник, когда случаются чудеса и добрые дела. Мы сегодня решили вместе навестить и сделать праздник детям, которые находятся на лечении в больнице, ведь многие из них не встретят этот светлый день дома с родителями", - рассказала Мизулина ТАСС.

В мероприятии приняли участие 100 пациентов клиники. Все они получили подарки от Национального центра помощи детям. "Детская больница имени Зои Башляевой - давний друг центра, каждый год мы проводим здесь новогодние спектакли", - добавила Мизулина.