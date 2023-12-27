Путин низко поклонился учителям, воспитавшим героев СВО

По словам президента, учителя "научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что нужно низко поклониться учителям, вырастившим тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО).

"Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой", - сказал глава государства на заседании Госсовета.

"Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что самые теплые слова благодарности и признательности адресует "учителям и всем, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России". Глава государства обратил внимание на то, что именно в честь учителей уходящий 2023 год был объявлен в России Годом педагога и наставника.

На заседании Госсовета, которое посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника, Путин предложил обсудить, "что нужно дополнительно сделать для развития широкого, подлинно всероссийского движения наставников". По его словам, "сейчас в эту работу включаются граждане всех возрастов и профессий, состоявшиеся специалисты, студенты и даже школьник, участники Всероссийского движения детей и молодежи, военнослужащие, ветераны боевых действий, а также волонтеры и предприниматели". "Всех этих людей объединяет одно устремление - чтобы дело, в которое они верят, которому посвящают свою жизнь, было продолжено, чтобы приумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперед все, кто занимается этим благородным делом, а значит вся наша страна", - отметил президент. На его взгляд, "такой высокий, благородный смысл наставничества находит отражение в работе регионов, предприятий, вузов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии".

Заседании Госсовета - последнее в уходящем 2023 году - глава государства начал с поздравления с наступающим Новым годом.