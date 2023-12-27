Путин призвал не превращать наставничество в России в "принудиловку"

Его нельзя загонять в бюрократические рамки, считает президент РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Наставничество в России не должно становиться принудительным, его нельзя загонять в бюрократические рамки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

"Важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию - передавать опыт, наставлять", - указал глава государства.

Путин обратил внимание, что для каждого человека опытный наставник - это возможность повышать свои компетенции, решать более сложные задачи, а значит - претендовать на более высокую оплату труда. "В этом смысле наставничество - важнейший фактор формирования экономики и высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей", - подчеркнул президент.