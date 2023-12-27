Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"

Президент РФ также отметил, что звание "наставник" должно звучать гордо - для этого пять лет назад в России учредили знак отличия "За наставничество"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил учредить в стране ежегодную премию "Наставник года".

"Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года". Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы - обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации", - указал Путин.

На заседании Госсовета глава государства отметил, что звание "наставник" должно звучать гордо - для этого пять лет назад в России учредили знак отличия "За наставничество".