Путин назвал главной задачей наставников пробуждение в учениках творческой силы

Президент также процитировал одного из создателей самбо Анатолия Харлампиева, отметив, что тот был не только хорошим тренером, но и воспитателем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пробуждение творческой силы и потенциала в учениках - главная задача наставников, убежден президент России Владимир Путин.

"Всегда, во все времена напутствия наших великих учителей и наставников были пронизаны верой в своих воспитанников, в свой народ. Каждый человек наделен огромным запасом творческой силы, пробудить эти силы - и есть наша самая главная задача", - подчеркнул глава государства на заседании Госсовета.

В этой связи Путин процитировал одного из создателей самбо Анатолия Харлампиева, отметив, что тот был не только хорошим тренером, но и воспитателем. "У народа России колоссальный потенциал, и нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот: в науке, технологиях, на производстве. А от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счете зависит и судьба России", - подчеркнул Путин.

Он предложил обсудить на Госсовете меры поддержки наставничества, которые накануне руководители регионов обсудили на совещании.