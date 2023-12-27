В ЛНР спасатели за год ликвидировали более 5 тыс. пожаров

Спасены около 100 человек, сообщил начальник главного управления МЧС России по республике Евгений Кацавалов

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. пожаров с начала 2023 года ликвидированы в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками МЧС, спасены около 100 человек. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС России по ЛНР Евгений Кацавалов.

"В 2023 году было ликвидировано свыше 5 тыс. пожаров, на которых спасено около 100 человеческих жизней, эвакуировано с мест происшествий более 700 человек, сохранено материальных ценностей на сумму около 160 млн рублей", - сказал он.

Кацавалов сообщил, что на водных объектах региона с начала года спасены семь жителей республики.